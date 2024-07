Pd la segretaria Venturelli | Nessuna decisione personale Scelte fatte da tutto il partito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Federicadel Pd e assessora, indiscrezioni rimandano a unnazionale infuriato nei confronti deldi Modena perché non è stata rispettata la rappresentanza dell’area Schlein nella giunta e neanche alla presidenza del Consiglio comunale. Ilha preferito resistere piuttosto che votare Andrea Bosi. "Girano voci e indiscrezioni che mirano ad attaccare il Pd stesso prima che gli organi politici che lo rappresentano. Il Pd a Modena ha ottenuto un risultato straordinario, un 44% alle europee e 42% alle comunali: il dato più alto in tutta Italia. Eravamo uniti e a Modena vedere Schlein e Bonaccini insieme ha fatto ancora più la differenza". Ora però a Roma sono infuriati per leche state facendo.