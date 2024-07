Paolini | La mia crescita? Un lavoro soprattutto mentale Voglio seguire la mia strada senza paragonarmi alle altre

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024) Jasmineè arrivata agli ottavi a Wimbledon dopo aver giocato la finale al Roland Garros contro la numero 1 al mondo Iga Swiatek. Ora è settima nel ranking mondiale. La sua intervista alla Gazzetta dello Sport dove parla della sua rinascita. L’intervista a JasmineÈ la prima italiana agli ottavi di ciascuno dei primi tre Slam di una stagione. «Mi fa ancora strano. Quando guardavo le ragazze che vincevano gli Slam, che facevano le finali, pensavo che fossero lontanissime da me. Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Sara Errani, Roberta Vinci: hanno giocato ad un livello incredibile per anni. Iola miaparagoni». Cosa le ha lasciato la finale del Roland Garros? «Anche questo mi fa strano. Sicuramente buone sensazioni me le ha lasciate.