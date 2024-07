Oroscopo Paolo Fox 7 luglio 2024 | Bilancia perseguitata dalla scalogna

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di sabato 6 luglio 2024) Cosa prevede l'diFox per il 7? Eccoci giunti ai titoli di coda di questa lunga settimana, costellata di alti e bassi astrologici. In queste 24 ore domenicali si verificherà un nuovo transito con la Luna in Leone. Approfondiamo le previsioni astrologiche diFox del 7, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale per avere unaccurato.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete –Fox consiglia di preservare uno spazio alle tue idee e invita a rimboccarsi le maniche. In amore ci sarà una novità: hai fatto una scelta importante in questi giorni? Toro – Partenza sprint per te. Saprai terminare un sacco di progetti. Le stelle avvertono: potrebbero esserci delle inaspettate polemiche con un vecchio partner.