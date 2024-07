Musetti-Mpetshi Perricard in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Lorenzose la vedrà contro Giovanninegli ottavi di finale di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Si sta scoprendo erbivoro il carrarino, che dopo la semifinale a Stoccarda e la finale al Queen’s ha raggiunto per il secondo anno consecutivo la seconda settimana nello Slam londinese. Dopo le vittorie ai danni Lestienne e Darderi, è arrivata anche quella in quattro set ai danni dell’argentino Comesana. E non è finita qui perchéha una ghiotta chance di spingersi fino ai quarti. Il suo prossimo avversario sarà il lucky loser, che viaggia a una media di 35 aces a match ma pecca ancora di inesperienza. Purtroppo non è il prototipo di avversario che predilige Lorenzo, ma non manca di certo l’opportunità di giocarsi le proprie carte.