MotoGP Raul Fernandez sul GP Germania | Dedico il risultato a Brivio e al team

(Di sabato 6 luglio 2024) “Ieri ho fatto molta fatica con le condizioni della pista e con la parte anteriore della moto. La squadra oggi ha fatto un ottimo lavoro e sono molto contento, soprattutto per Davidee per Massimo Rivola. Loro lavorano ogni giorno per migliorare il progetto Aprilia“. Queste le parole diai microfoni di Sky Sport dopo aver ottenuto il terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio di, sul circuito del Sachsenring. “Noi lavoriamo duramente per migliorare di giorno in giorno. Da quanto è arrivato nelabbiamo iniziato ad intravedere la luce in fondo al tunnel. Lui mi sta aiutando tanto: devo pensare solo a migliorare senza perdere la tranquillità“, ha aggiunto lo spagnolo.sul GP: “ile al” SportFace.