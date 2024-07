Mamma si lancia dalla finestra col figlio l’ultimo messaggio di Graziana

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 6 luglio 2024)si getta dal tetto con ildi 5 anni.e il piccolo Manuel sono morti sul colpo. La tragedia ha scosso un’intera città, che ora si interroga sui motivi di questo gesto. Nessuno riesce a trovare una spiegazione per quanto accaduto. Sul caso sta indagando la polizia. La donna ha lasciato alcuni biglietti nella propria borsa, e qualcosa di significativo è già emerso. Ma facciamo prima un passo indietro. La tragedia è avvenuta il 5 luglio a Rimini. Come ogni altra mattina,era andata al condominio dove vivono i suoi genitori per lasciare il bimbo con loro. Di solito, da lì proseguiva verso il negozio dove lavorava, mentre in questo periodo i nonni accompagnavano il nipote al centro estivo. Invece, quella mattina, la quarantenne è salita sul tetto e si è gettata nel vuoto, abbracciando il piccolo e trascinandolo con sé.