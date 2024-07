Maltempo | a Milano da domani allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 lug. (Adnkronos) - Il centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'(ordinaria) perdalle ore 12 di, domenica 7 luglio, fino alle ore 6 di lunedì 8 luglio. Èanche perdalle ore 6 dialla mattinata di lunedì. Lo rende noto il Comune di, sottolineando che il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Durante l'si invitano i cittadini e le cittadine a non sostare nei sottopassi, nelle aree aesondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.