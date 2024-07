LIVE Musetti-Comesana 6-2 5-4 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’argentino serve per restare nel set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-BAUTISTA AGUT (2° MATCH DALLE 12.00 E NON PRIMA DELLE 13.00) 15-15 Si ferma sul nastro il passante con il dritto in cross del toscano. 15-0 Servizio e dritto a bersaglio per l’azzurro. 5-5 Game. Cattivo rimbalzo che tradisce nuovamente. AD-40 Altra gran prima di. 40-40 Si ferma sul nastro il rovescio in back del sudamericano. AD-40 Drop di dritto chirurgico del tennista di Buenos Aires. 40-40 Prima vincente per. 40-AD SET POINT MUETTI. Altro regalo con il dritto del. 40-40 Si ferma sul nastro il rovescio in uscita dal servizio del sudamericano. AD-40 Peccato. Scambio rocambolesco in cuinon chiude 3 volèe ma porta comunque a casa il punto.