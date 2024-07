Inghilterra-Svizzera Orsato non fallisce | la finale di Euro 2024 sarà sua?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo le polemiche arbitrali per la direzione di Anthony Taylor in Spagna-Germania, Danielescendeva in campo con una pressione particolare per la sfida, valida per i quarti didi. Il fischietto italiano si è però confermato una garanzia ed ha offerto lasolita prestazione di livello, senza il minimo accenno di polemica. C’è da dire che le due squadre lo hanno aiutato, dando vita ad un match molto tattico e privo di grandi occasioni da gol. L’ha provato a reclamare un rigore nel primo tempo, per un contatto (minimo) tra Xhaka e Kane, maha giustamente lasciato correre. Bene anche sui tre cartellini gialli estratti, nei confronti di Schar, Kane e Widmer, mentre l’unica svista del match è la mancata punizione concessa all’per un evidente fallo di mano di Freuler.