Incentivi auto 2024 restano ancora 270 milioni di euro ma per elettriche e usato è tutto finito

(Di sabato 6 luglio 2024) In un mese sono stati spesi 421di, di cui 201in appena otto ore e mezzo per l’acquisto dicon emissioni comprese tra 0 e 20 g/km di anidride carbonica, ovvero i veicoli elettrici. Questo è il primo resoconto dei nuoviintrodotti dal governo, entrati in vigore il 3 giugno. Le cifre sono fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Quanti fondi rimangonoLa somma corrisponde al 61% delle risorse messe a disposizione. La maggior parte delle richieste, pari all’84%, è stata effettuata nei primi 30 giorni da persone fisiche, mentre la restante è attribuibile a persone giuridiche. Dai dati elaborati da Invitalia, che gestisce la piattaforma per conto del Mimit, emerge che le rottamazioni hanno rappresentato il 79% delle prenotazioni e che circa il 44% di queste riguardavada0 a3.