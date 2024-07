In attesa di Buongiorno visite mediche per Spinazzola e Marin

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 6 luglio 2024) Alessandro, difensore del Torino, ha voluto mantenere la parola data ad Antonio Conte e chiudere la trattativa con il Napoli. Questo, in sintesi, quanto scrive il Corriere dello Sport nell’edizione odierna. Di seguito quanto segnalato dai quotidiani.mantiene la parola data “Alla cena con il suo agente, quartiere Brera di Milano, Alessandroha sciolto le ultime riserve sul Napoli, semmai ce ne fossero. C’era l’Inter, che s’era fatta avanti sondando la disponibilità del calciatore attraverso il procuratore, maaveva dato la parola al Napoli. S’era impegnato in una trattativa che durava da settimane e che non ha voluto rovinare per un semplice sondaggio dei campioni d’Italia in carica, che avrebbero comunque impiegato più tempo per intavolare la trattativa sia con il Torino che con il giocatore.