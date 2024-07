Giornata Mondiale del Bacio | quanto deve durare e perché è importante non solo per i partner

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 6 luglio 2024) Ilè uno dei gesti più intimi che coinvolge due persone. Lo dà la mamma al bambino, lo si scambia tra genitori e figli, trama anche tra amici e conoscenti. Cambia il livello di intensità, entra o meno in gioco l’erotismo. In occasione delladel, che ricorre il 6 luglio, scopriamo con la Dottoressa Marinella Cozzolino, psicoterapeuta, sessuologa clinica,è cosìe se è vero che ci si bacia meno. Roberto Benigni bacia Papa Francesco: «A che servono i baci se non si danno?» X Leggi anche ›del: tutti i benefici spiegati dalla scienza: ripensare al suo ruolo «Tutte le giornate celebrative vengono istituiteesiste il bisogno di mantenere alta l’attenzione.