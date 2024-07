Euro 2024 frecciata di Ravanelli a Spalletti! Poi l’attacco ai calciatori

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2024)è ancora in corso e continuano ad arrivare le reazioni dopo la debacle dell’Italia. La squadra di Lucianoè stata eliminata agli ottavi di finale dalla Svizzera, al termine di una prestazione da dimenticare. Fabrizio, ex attaccante, non ha risparmiato le critiche: “uno dei grandi errori è che questa è una squadra che non può giocare a 4 in difesa per come è strutturata. C’è stata una netta confusione da parte di, ogni partita ha cambiato modulo e gioco”, sono le parole dell’ex Juve a Deejay Football Club’. Mondo Feltri attacca: "non ha capito niente", poi nomina il CT che serve all'Italiaai“Ci sono poi giocatori che non possono far parte della Nazionale.