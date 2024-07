Comparto Morane Vaciglio Campetto da basket nel parco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Sono in corso i lavori di realizzazione delpubblico nel, dove oltre alle urbanizzazioni già inizialmente previste, tra le quali un’area cani e giochi per bambini, è stata aggiunta anche un’area per il gioco deldestinata agli adolescenti. E, lungo il nuovo asse viario, all’altezza delle palazzine in affitto convenzionato, è in corso la realizzazione di un ulteriore attraversamento pedonale rialzato, con adeguamento della sosta e ricucitura dei percorsi pedonali, per indurre a una riduzione della velocità dei veicoli. Gli interventi arriveranno a completamento dopo l’estate con l’apertura delpubblico e del nuovo asse stradale comprendente le vie Nilde Iotti, Alda Merini e Felicia Bartolotta: le opere di calmierazione della velocità, in linea con la destinazione a zona 30 dell’area, sono volte anche a dissuadere da un utilizzo delle strade come bypass dalla tangenziale e da via