Claudio Togni caduto e disperso nel fiume Adda | continuano le ricerche | al lavoro per abbassare il livello dell’acqua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Milano, 6 luglio 2024 – Si cerca ancora, l’operaio 58enne che era precipitato nel, a Vaprio, nel Milanese, lo scorso 28 giugno mentre lavorava su un canale scolmatore della A4. I vigili del fuoco, in accordo con le autorità competenti, abbasseranno ulteriormente ildelle acque delper proseguire nelle. Già nei giorni scorsi ilera stato abbassato ma ledell'uomo non avevano avuto esito, nonostante fossero stati usati anche dei droni. Si ipotizza che l'uomo imbragato al momento dell'incidente, possa essere andato a fondo, ed essersi incagliato magari non lontano dal luogo della caduta. Oppure che sia stato trascinato a valle lungo il corso delal momento dell’incidente era impegnato con una squadra di tecnici nella manutenzione e sostituzione di alcuni elementi della diga quando, magari per il cedimento di un moschettone di sicurezza, è piombato in acqua, e, dopo un tentativo di raggiungere le sponde, è scomparso nella corrente.