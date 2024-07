Chi trama contro Papa Francesco e cosa c' è dietro la scomunica di Viganò

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 luglio 2024) Ladell'arcivescovo Carlo Mariaper scisma, sancita dal Dicastero per la Dottrina della fede, rappresenta la punta dell'iceberg di una lotta intestina che si consuma ormai dal lontano 2013, anno in cuiBergoglio veniva eletto al soglio di Pietro. Una guerra mai dichiarata ainiziata con le prime prese di posizioni, definite «progressiste» del Pontefice. In buona sostanza la volontà didi riformare la Curia romana, invece di essere accolta con speranza e buoni auspici, è divenuto motivo di lotta interna a causa dei tanti «interessi» e centri di poteri, messi in discussione in questi anni. Una guerra che qualcuno ha pure provato a vestire con una giacca di legittimità, richiamando i motivi che hanno condotto Bergoglio a succedere a Pietro.