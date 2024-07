Bernareggio la lite fuori dal bar finisce con una coltellata in pancia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024)(Monza), 6 luglio 2024 - Prima laal bar, poi leinnella centralissima via Prinettidal locale. Notte di paura, a, in Brianza. Protagonisti, due pregiudicati che dalle parole sono passati ai fatti e hanno finito per affrontarsi a colpi di lama. Ad avere la peggio un 32enne ricoverato in codice rosso al Niguarda, il fendente all’addome gli ha provocato gravi ferite. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi è riservata. Indagano i carabinieri di Vimercate, da una prima ricostruzione pare che sia scoppiato tutto per futili motivi. L’aggressore sarebbe già stato individuato. .