Basket | Simone Fontecchio distante ma vicino all’Italia

(Di sabato 6 luglio 2024) Una perdita davvero molto sanguinosa per Gianmarco Pozzecco, Commissario Tecnico della Nazionale italiana di pallacanestro. Gli Azzurri, infatti, non potranno disporre del talento di, cestista della NBA, che si è recentemente infortunato dicendo addio, purtroppo, al Preolimpico che l’Italia sta attualmente disputando. Una disdetta che non ha allontanato il pensiero del ragazzo, nato a Pescara, sulla spedizione internazionale che affronteranno i suoi compagni. Le parole di: “Ai ragazzi servirà tutto l’appoggio possibile” “Non dobbiamo sottovalutare nessuno – queste le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport di, cestista italiano che non potrà partecipare al Preolimpico con la Nazionale italiana di pallacanestro per un infortunio –.