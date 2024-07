Auto senza assicurazione fuga tra i pedoni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Denunciato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. E’ accaduto a San Mauro Mare a un 24enne bosniaco. Una pattuglia della polizia locale, dotata di targa system, ferma per controlli sulla provinciale 10 Cagnona alle porte di San Mauro Mare, si è accorta che è transitata un Bmw. Gli agenti hanno acceso i lampeggianti e hanno segnalato all’autista di fermarsi. Ma lui è fuggito, fra l’altro compiendo azioni di guida pericolose, tanto da mettere a rischio l’incolumità di, ciclisti, sfiorandoli, autmobilisti e comunque gli utenti della strada. A quel punto gli agenti hanno preso il numero di targa dell’, che non risultava rubata, e hanno desistito nell’inseguimento, avviando subito le indagini. Il bosniaco era domiciliato a San Mauro Mare e da poco a Cesena.