Ascoli saldi al via Tra i commercianti è protesta | Troppo presto così è invivibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 – Lo shopping sfrenato deiestivi è già alle porte, con l’inizio degli sconti sulle collezioni e delle tanto attese percentuali affisse in ogni vetrina. ‘Tanto attese’ da chi ama fare compere, meno dai, che infatti sembra abbiano qualcosa da dire: “I periodi scelti sonoanticipati, sia in estate che in inverno,diventa insostenibile”. Il problema, infatti, si pone soprattutto se si considera il maltempo che ciclicamente colpisce il periodo estivo e il caldo torrido che a gennaio ci permette di camminare per strada praticamente con una maglietta. Il cambiamento climatico ha effetti su tutto, a maggior ragione sui capi d’abbigliamento, nati esattamente con lo scopo di ripararci dalle intemperie e tenerci freschi quando il sole batte.