Accademia Progetto Musica AcliArteSpettacolo Sannio | cala il sipario sull’evento

(Di sabato 6 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è chiuso con un bilancio positivo la XXV edizione del saggiole “Città di Airola” organizzato e promosso dall’Acli ArteSpettacolo Sannnio nell’ambito dell’iniziativa“Uscimmo a riveder le stelle”. La due giorni, programmata dal 3 al 4 luglio scorsi nel chiostro del Convento di San Pasquale ad Airola, ha visto protagonisti numerosi allievi di ogni fascia d’età che si sono esibiti in assolo e in gruppo nelle diverse classi di strumento – dal pianoforte al canto, dalla chitarra classica ed elettrica alla batteria, dall’oboe al clarinetto – proposte dall’airolana, riscuotendo forte apprezzamento da parte del pubblico presente. Dedizione allo studio dellae forte competenza tecnico-performativa sono state le caratteristiche che hanno accomunato le interpretazioni degli allievi di brani tratti dal repertorio classico, pop-rock e leggero: particolare emozione hanno suscitato alcune esibizioni per la padronanza scenica e l’eleganza interpretativa con cui gli allievi e le allieve hanno eseguito la propria perfomance canora ele.