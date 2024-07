Watch Dogs | iniziate le riprese del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 5 luglio 2024)ledel, l’adattamento cinematografico del popolare gioco Ubisoft rimasto bloccato in fase di sviluppo per un decennio, ha finalmente ricevuto il via alla produzione. In un post sui social media di ieri, Ubisoft ha condiviso uno sguardo al ciak del, che sarà diretto da Mathieu Turi. Il gioco d’azione e avventura è stato pubblicato per la prima volta nel 2014, con due giochi successivi nel 2016 e nel 2020, oltre a diversi libri e miniserie a fumetti ambientati nello stesso universo narrativo. Non si sa molto del, che è stato realizzato da New Regency e vede come protagonisti Tom Blyth, veterano di Hunger Games, e Sophie Wilde di Talk To Me. Della sceneggiatura originale si è invece occupata Christie LeBlanc, nota per aver scritto la sceneggiatura di Oxygen di Netflix.