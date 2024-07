Una locomotiva sotto casa col motore acceso tutta la notte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Una´parcheggiata´con il": i residenti degli Archi sbottano e presentano un esposto alle Ferrovie. È esausto Mirco D’Onofrio, storico abitante di via Marconi, al civico 36. "Questa storia va avanti da venti giorni – dice, raggiunto al telefono dal Carlino – e noi non ne possiamo più. Tutti gli inquilini sono disperati – tuona – È una violenza bella e buona, secondo me –linea il signor D’Onofrio – La caposcala del palazzo in cui abito ha presentato un esposto tre settimane fa, indirizzato alle Ferrovie dello Stato. Sono giorni che laarriva, si ferma e (probabilmente il macchinista) lascia il. Dalla finestra della mia camera alla ringhiera dei binari ci saranno cinque metri – sospira – C’è un rumore assordante dalle 19 alle 6 del mattino seguente, non riesco più a dormire.