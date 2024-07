Tragedia nella notte a Casalmaggiore | auto finisce nel fiume morti un uomo e una donna

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Unache si è trasformata in un incubo a. Intorno alle 3.30, un terribile incidente stradale ha strappato la vita a due persone, une una. Le dinamiche dell’incidente sono ancora avvolte nel mistero, ma ciò che è chiaro è il devastante epilogo: un’cheneldopo aver proseguito dritto all’altezza dell’imbarcadero, volando giù dall’argine in modo rovinoso. I Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente sul posto, hanno impiegato una gru e alcuni gommoni per recuperare il veicolo sommerso. Le operazioni, che hanno avuto come base via Giordano Bruno, fronte argine, sono proseguite fino alle 7.45 del mattino, quando finalmente l’è stata riportata in superficie. Al suo interno, la macabra scoperta: due corpi, ormai privi di vita.