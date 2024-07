Spagna-Germania oggi in tv | data orario e diretta streaming Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per i quarti di finale di. La Nazionale iberica allenata da Luis De La Fuente è stata finora una delle più convincenti dell’intera manifestazione continentale ed è ancora imbattuta, avendo vinto tutte e quattro le partite disputate. Una marcia che le Furie Rosse non hanno alcuna intenzione di interrompere neanche davanti ai padroni di casa., come seguire il match La squadra guida Julian Nagelsmann, dal suo canto, è imbattuta esattamente come gli spagnoli e ha dato ottime indicazioni nelle gare precedenti, ma ora si trova ad affrontare il primo vero grande test. In caso di successo le chance di trionfo finale dei tedeschi schizzerebbero alle stelle.