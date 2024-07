Rimane agganciata alla teleferica precipita e muore sotto gli occhi del marito e dei figli

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una donna di 41 anni è mortaglidele deidi 6 e 9 annindo da unasulle montagne del Verbano Cusio Ossola, in Piemonte. La tragedia è avvenuta nel mattino di ieri, giovedì 4 luglio. La vittima si chiamava Margherita Lega: viveva a Fiavè, in provincia di Trento, ed era in vacanza con la sua famiglia. Secondo quanto ricostruito, la comitiva – che avrebbe dovuto raggiungere una baita all’alpeggio di Drocala – stava caricando i bagagli sulla, deputata appunto al trasporto di oggetti, quando la donna è rimasta accidentalmentecon gli abiticabina. Laè improvvisamente ripartita. La 41enne è rimasta inizialmente appesa nel vuoto, ma poi èta in un dirupo da un’altezza di circa 150 metri.