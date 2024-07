Prima Categoria Sampaolese per la porta arriva Filippo Buriani

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’ex Castelbellino con esperienza in D all’Ancona, classe 1994, rinforza ladei biancorossi. Confermato il gruppo storico SAN PAOLO DI JESI, 5 luglio 2024 –è un nuovo giocatore della. Il portiere classe 1994 ha accettato l’offerta della squadra biancorossa, dopo la stagione 2023-2024 al Castelbellino. Avevamo parlato il 30 maggio (leggi qui) del suo addio agli orange, così ora la saracinesca emiliana cambia casacca. Cresciuto nel settore giovanile del Modena, ha giocato in D con Chiavari, Ancona e Asti.nelle Marche nel 2015-2016 con la maglia del Borghetto in: è poi passato, in successione, a Real Metauro, MonSerra, Staffolo e Castelbellino. Ora, dunque, il suo futuro si chiama