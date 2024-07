Premio Strega vince Donatella Di Pietrantonio con L’Età fragile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 luglio 2024) E’Dicon ‘’ (Einaudi) la vincitrice della 78esima edizione del. La scrittrice abruzzese, nel consueto scenario del Ninfeo di Villa Giulia a Roma. Il totale dei voti espressi, 644 (pari all’92% degli aventi diritto), ha portato alla vittoriaDicon 189 voti. Seguono Dario Voltolini con “Invernale” (La nave di Teseo), con 143 voti; Chiara Valerio con “Chi dice e chi tace” (Sellerio), con 138 voti; Raffaella Romagnolo con “Aggiustare l’universo” (Mondadori), con 83 voti; Paolo DI Paolo con “Romanzo senza umani” (Feltrinelli), con 66 voti e Tommaso Giartosio con “Autobiogrammatica” (minimum fax), con 25 voti. “Voglio solo promettere che userò le mie voci scritta e orale in difesa di dei diritti per cui la mia generazione di donne ha molto lottato e che oggi trovo non più scontati”: questo il primo commento diDidopo aver ricevuto il simbolicocon la bottiglia del Liquore