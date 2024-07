Pialassa Baiona Ravenna approvato il progetto valorizzazione della passeggiata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – Ammonta a 575mila euro, interamente finanziati con fondi del Piano nazionale complementare, l’importo dell’intervento, il cuidefinitivo è statodalla Giunta comunale, di ‘Potenziamento del sistema di visitapineta San Vitale e delle pialasse di’. Esso rappresenta un’opportunità per coniu­gare il miglioramento idraulicocon l’arricchimento dell’esperienza turistica. L’intervento consiste in lavori di scavo dei canali, nella creazione di barene per migliorare la continuità idraulica e attirare colonie ornitiche e nella realizzazione, lungo la spondalaguna, di due pontili su palafitta come affacci in valle. Laè una laguna salmastra situata a nordest di, tra la Statale Romea e la costa.