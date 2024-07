Manuela Pietrangeli uccisa dall’ex la furia della madre | Dovevamo ucciderlo prima

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un grido di disperazione echeggia dalle finestre dei lotti popolariborgata divalle, a nord-ovest di Roma: “, mi farò giustizia da sola”. Patrizia, ladiPetrangeli, è chiusa nella sua casa, circondata dai parenti più stretti. Non ha avuto la forza di andare in via degli Orsoleo a vedere il corpofiglia,con due fucilate al petto dal suo ex compagno Gianluca Molinaro. Le urla “Fucilata, fucilata” riecheggiano dall’abitazione al primo piano, mentre il quartiere è in stato di shock. Il grido di Patrizia, “”, suggerisce che forse la famiglia aveva intuito qualcosa o addirittura aveva assistito a episodi di violenza. Nonostante questo, Gianluca Molinaro continua a rimanere in silenzio davanti ai magistrati, senza fornire spiegazioni sul perché del delitto.