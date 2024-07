Le nozze sono in calo ma non il giro d’affari Vince il rito civile e ogni anno 600 divorzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Firenze, 5 luglio 2024 – L’amore è eterno finché dura, diceva Carlo Verdone: cala ancora il numero dei toscani che decidono di suggellare con contratto e fedi la loro relazione sentimentale. Lo rivelano i dati Istat 2022.11.939 le coppie che sisposate a in Toscana, di cui 3.098 in provincia di Firenze e 909 nel comune di Firenze. Considerando che in Toscana i residenti nel 2022 erano 3.661.981, ne risulta che due anni fa se ne è sposato il 3,26 per mille. Nel comune di Firenze, invece, considerando 367.874 abitanti del 2022, ci si sposa ancora meno, perché il permiliare è appena di 2,47; calcolando sui 988.194 abitanti della Città metropolitana, invece, 3,13. Dai dati 2011 dell’Ufficio regionale di Statica, i matrimoni in Toscana erano 12.