L’Atletica Grosseto Banca Tema domina i societari di corsa e marcia

(Di venerdì 5 luglio 2024)ottiene ottimi risultati in giro per l’Italia. Il Parco Pertini diè stato poi protagonista del Campionato di società disu strada dove i portacolori grossetani svettano in tutte le gare in programma: salgono sul gradino più alto del podio Filippo Bonucci nei 5 chilometri Cadetti, Filippo Gorelli nei 5 chilometri diAllievi, Riccardo Rabai nella stessa gara ma tra gli Under 16; successo anche per Frida Schiavi sui 2 chilometri diRagazzi. Podio anche per Pietro Colombo, secondo nei 5 chilometri cadetti di, Alice Pantalei, secondo nei 5 chilometri diAllieve e Paolo Pifferi, terza nellacadetti. Atleticache trionfa nella classifica di società die diCadetti e, al femminile, in quella diragazze.