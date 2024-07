La vittoria di Starmer e il lungo crepuscolo dell’antieuropeismo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il partito laburista guidato da Keirha stravinto le elezioni in Gran Bretagna: secondo le ultime stime della Bbc, la sinistra dovrebbe ottenere 405 seggi, contro i 154 del partito conservatore, o quel che ne resta. Nel giugno del 2016 ladel Leave nel referendum sulla Brexit fu il primo segnale dell’avanzata di un nuovo populismo globale che a novembre avrebbe conquistato la Casa Bianca con Donald Trump e a dicembre avrebbe contribuito alla sconfitta del Partito democratico di Matteo Renzi nel referendum costituzionale, ma avrebbe anche alimentato la deriva dell’indipendentismo catalano sfociata nel referendum farsa del 2017. Il trionfo laburista di oggi, ovviamente, non cancella nessuno di questi problemi, tuttora aperti in ciascuno dei paesi citati: negli Stati Uniti, su cui torna a incombere la minaccia di una nuova presidenza Trump, nella Spagna ancora alle prese con le conseguenze politiche e giudiziarie della rivolta catalana, nell’Italia governata da una destra populista che fino al 2016 non era nemmeno immaginabile.