Il napoletano Fabio Giordano amministratore delegato del network AcbGroup

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il commercialista, titolare dell’omonimo studio (con sedi a Napoli e Nola) è stato nominatodi, la rete di professionisti che, da oltre 25 anni, offre consulenza e assistenza a clienti e imprese in tutte le fasi del business. Assieme aè stato nominato, sempre come Ad, Alberto Righini, di Verona. Entrambi sono partner storici della società presieduta da Michele Casò. in foto Alberto Righini La nomina dei due Ad rientra, si legge in una nota, in un “nuovo corso” nato “dalla volontà di definire l’indirizzo strategico del futuro e continuare nel percorso di sviluppo e progettualità che ha sempre caratterizzato il”. Voto unanime da pate dei consiglieri diCarlo Asquini, Studio Essenzia Pro, Udine; Massimo Baghetti, Studio Jacobacci Avvocati, Torin; Giorgio Berta, Studio Berta Nembrini Colombini e Associati, Bergamo; Andrea Bonechi, Studio Michelotti, Bonechi e Associati, Pistoia; Alessandra Cocchi, Studio Cocchi e Associati, Milano; Caterina Corrado Oliva, Studio Uckmar, Genova; Cristiano Guidotti, Studio Guidotti & Associati, Piacenza; Silvia Lucchini, Studio ST24, Bergamo; Giorgio Miani, segretario del Cda.