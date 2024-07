Il flop delle maxi-deduzioni | il superbonus per le assunzioni e l’eliminazione dell’Ace affossano le aziende

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’hanno ribattezzato, anche per l’assonanza del 120%. Ma si è già rivelato un disastro completo. Il bilancio dell’Istat sulleper lenon lascia scampo:, l’aiuto alla capitalizzazioneimprese soppresso dal governo, penalizzerà un’azienda su quattro. Mentre la-deduzione al 120% per leintrodotta dalla manovra riguarderà una platea molto ristretta di, meno del 6%. La simulazione evidenzia che nel complesso le misure fiscali riguardanti la riforma dell’Ires avrebbero effetti di cassa negativi sulle imprese, con una maggiorazione del prelievo che raggiungerebbe il 10,2% nel 2024. Le stime dell’impatto degli incentivi fiscali per le imprese realizzate dall’Istat portano come risultato a un aumento complessivo dell’aliquota effettiva sui redditi di impresa di 0,3 punti percentuali, al 18,9%.