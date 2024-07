I Tao-buuurini contro Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 5 luglio 2024) Confondersi tra Colombo e Galileo è imbarazzante e disdicevole, ma anche far morire Matteotti a Bologna nel 2026 è una scemenza. Eppure lo stato maggiore della sinistra, che era presente, non se n’è accorto. Forse sono più ignoranti di, però ridono solo di. Anche ripulire l’audio dai buh e dai fischi è imbarazzante e disdicevole (sempre ammesso che sia stata la Rai, che però smentisce, il video l’avrebbe confezionato Taobuk). Non diremo come la capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera che è una “deriva autoritaria della Rai”, altra scemenza, ma certo non fa chic. La vera questione, più grave, e trascurata è questa: quale cazzo di motivo o diritto avevano, idi Taormina per fischiare? “Grazie al ministro che ci onora della sua presenza" era appena stato detto dal palco, e giù fischi.