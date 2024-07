Hermoso-Inter di ritorno? Serve una concessione per affondare – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024)da lunedì è un giocatore svincolato e può firmare con chiunque, anche con l’. Si attende la decisione del difensore spagnolo, che ha lasciato l’Atlético Madrid. Su Sport Mediaset, Miceli dà le possibilità per i nerazzurri. A DISPOSIZIONE – Lo scorso 30 giugno si è concluso il contratto di Mariocon l’Atlético Madrid. Classe ’95, il difensore spagnolo è uno dei principali svincolati di questo mercato. Sembrava dovesse andare in Arabia Saudita, ma alla fine la trattativa per ora si è arenata. Così come non hanno trovato fondamento le voci sulla Premier League. Susi era fiondato il Napoli, ma anche l’adesso ha ripreso i contatti. Le stesse due squadre che hanno mostratoesse per Alessandro Buongiorno, in uscita dal Torino direzione Campania.