Gravissima una scalatrice | è stata travolta dai massi

(Di venerdì 5 luglio 2024) Stazzema, 5 luglio 2024 – Unadi 36 anni è in condizioni gravissime all’ospedale di Cisanello dopo una terribile caduta dal Monte Corchia. L’incidente è accaduto oggi, 5 luglio, intorno alle 17 quando la stazione dí Querceta èattivata per intervenire sul monte Corchia sulle Alpi Apuane per soccorrere un’alpinista – originaria della provincia di Pistoia – infortunatasi mentre assieme ad un compagno era impegnata nella risalita della via Erik, una delle parti notoriamente predilette per gli appassionati di scalate in montagna. All’altezza del quarto tiro della cordata infatti la donna ècolpita da un distaccamento di rocce che l’ha letteralmentein viso e la stessa, a seguito dell’impatto improvviso, ha perso l’equilibrio volando giù e precipitando dal Corchia per decine e decine di metri.