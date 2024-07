F1 Libere 2 Gran Bretagna 2024 | doppietta Norris e McLaren

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un venerdì che si è tinto, fortemente, di arancione in questo primo giorno dedicato alla tappa di Silverstone di Formula 1. Anche le2 didella F1 sono state conquistate da Landoche, dopo aver prevalso anche nella prima sessione, si è imposto anche in questo appuntamento finale di questa tornata. Laè performante e l’ha dimostrato ancor di più mettendo al secondo posto Oscar Piastri. Terzo posto per Sergio Perez di Red Bull, mentre al quarto posto si è posizionato Nico Hulkenberg di Haas. Quinto Charles Leclerc su Ferrari, settimo Max Verstappen e ottavo Carlos Sainz. F1,: i tempi delle prove (Credit foto – pagina Facebook) 1 Lando1:26.549 3 2 Oscar PIASTRI+0.