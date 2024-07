Europei 2024 la Uefa prende provvedimenti su Demiral e Bellingham

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Due giornate di squalifica pere una maximulta per. Questi i verdetti della Commissione disciplinare, etica e di controllo dell'. Il difensore turco è stato punito per aver esultato con un gesto dei Lupi Grigi, un'organizzazione estremista. L'attaccante inglese, invece, ha ricevuto una multa di 30mila euro per un gesto volgare durante una partita.e la crisi diplomatica La squalifica diha provocato tensioni diplomatiche tra Turchia e Germania. Dopo l'annuncio della squalifica, il presidente turco Erdogan ha convocato l'ambasciatore tedesco per chiarimenti. Domani sera, all'Olympiastadion di Berlino, si giocherà il quarto di finale dell'Europeo tra Turchia e Olanda.