Equitazione le Cannes Stars fanno festa a Monaco nella Global Champions League Male i Mexico Amigos di Casadei

(Di venerdì 5 luglio 2024) La decima tappa della2024, disputatasi sul prestigiosissimo campo di gara del Principato di, è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio del concorso equestre a squadre di salto ostacoli. Dopo il successo arrivato a Saint Tropez, lesi confermano ancora una volta in un grande periodo di forma. La formazione composta da Sophie Hinners (su Iron Dames Singclair) e Kim Emmen (montante Imagine) si è imposta mettendo insieme un crono di 137.28 netti, senza alcun errore, andando a precedere i Prague Lions, secondi a 142.66 (0), e i Walkenswaard United, terzi a 145.50 con 11 penalità. In ottica italiana, non arrivano buone notizie. I Mexigoinfatti, che avevano una line up fortemente italiana, con Giacomoe Francesco Turturiello, si sono infatti sistemati in 14ma ed ultima posizione pagando dazio soprattutto per una prima manche pessima del cavaliere campano.