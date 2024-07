Elezioni Usa Biden assicura | Non mi ritiro Ma è fuga dei donatori L’erede Disney | Non darò più un centesimo se non lo sostituiscono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Four more years!“. Joee Kamala Harris lo scandiscono insieme promettendo un nuovo mandato, mentre salutano la folla dal balcone della Casa Bianca prima e dopo i fuochi d’artificio per la festa del 4 luglio, il giorno dell’indipendenza. Almeno a parole, il presidente Usadi non volersi ritirare dalla corsa per ledi novembre, nonostante i dubbi sulla sua lucidità deflagrati dopo la zoppicante performance nel duello tv con lo sfidante Donald Trump. “Non ho intenzione di andarmene, potete contare su di me”, ha detto durante la cerimonia, in risposta a un fan che gli gridava: “Continua a lottare, abbiamo bisogno di te”. E anche prima, incontrando i governatori democratici – che ieri gli hanno rinnovato la loro fiducia – ha confermato di voler andare avanti, anche se, riferisce il New York Times, ha ammesso di aver bisogno di dormire di più e lavorare meno ore, anche riducendo gli eventi serali dopo le 20.