Di Lorenzo ha cambiato di nuovo idea? Il procuratore Giuffredi annulla la conferenza di martedì

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ancora dubbia la permanenza di Giovanni Dial Napoli, nonostante un riavvicinamento tra le parti negli ultimi giorni.9 luglio ci doveva essere unastampa del suo agente Mariodove avrebbe rassicurato sulla mancata partenza del capitano azzurro. Ma secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’incontro è statoto. ***#Dita lastampa di— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 5, 2024 Non è ancora sicuro che Diresti a Napoli Tuttomercatoweb scrive: Il caso Dia Napoli non è ancora del tutto chiarito nonostante il silenzio degli ultimi giorni potesse far pensare il contrario. Nelle ultime ventiquattro ore lo scenario avrebbe subito dei rallentamenti imprevisti.