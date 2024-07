De Vrij-Inter cessione vicinissima La notizia dall’Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) Stefan desembra vicinissimo al trasferimento dall’arriva la conferma della, ecco i dettagli. TRASFERIMENTO – Per l’acquisto di Alessandro Buongiorno dal Torino l’ha bisogno di una. Il difensore azzurro sarebbe la soluzione all’infortunio di Tajon Buchanan, che si è rotto la tibia e salterà i prossimi 4-5 mesi. L’indiziato per l’addio è proprio Stefan de, che ha ritrovato la titolarità con l’Olanda di Ronald Koeman e la fiducia dopo l’ottimo Europeo giocato fino ad ora con la nazionale.arriva unaimportantissima relativa al futuro del difensore ex Lazio. Il portale Aawsat News ha rivelato che la trattativa tra dee l’Al-Ittihad è addiritturaalla chiusura.