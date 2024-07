Cernusco addio al sindaco Ermanno Zacchetti Sgomento e cordoglio bipartisan

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024)sul naviglio, 5 luglio 2024 – Da Elly Schlein a Federico Romani, la politica è scossa dalla perdita di. Ildiè morto ieri a soli 52 anni, una tragedia per tutti quelli che l’hanno conosciuto e che hanno sperato fino all’ultimo che non finisse così. La processione di visite a casa e all’ospedale da fine maggio, dopo che le sue condizioni di salute erano precipitate, non si è mai fermata. Fra i più assidui, i capigruppo di opposizione Giordano Marchetti e Daniele Cassamagnaghi. "C’è stato fino all’ultimo respiro per tutti. Mancherà tantissimo. Era davvero una brava persona. E non sono parole di circostanza”. Otto mesi fa sembrava possibile che ce la facesse. Era stato lui stesso ad annunciare di essere malato: “Ho un tumore alla lingua.