Bozzoli dal delitto alla fuga | tutte le tappe di una storia di crimine e fuga

(Di venerdì 5 luglio 2024) La speranza di una “breve vacanza” in vista del primo luglio, nella certezza dell’assoluzione da parte della Cassazione, non esiste più. Magistrati e forze dell’ordine a Brescia sono ormai certi che Giacomo, condannato all’ergastolo per aver gettato lo zio Mario nel forno della fonderia di famiglia a Marcheno nel 2015, abbia scelto la via dellaall’estero e di una “latitanza pianificata più lunga possibile”. Da lunedì, assieme al fuggitivo, sono scomparsi anche la compagna Antonella Colossi e il loro bambino, che il 9 luglio compirà nove anni. A complicare le ricerche in tutto il mondo, dopo che tribunale e procura hanno emesso il decreto di latitanza e il mandato di arresto esterorgato ai Paesi extra Schengen, una sorprendente sequenza di depistaggi, di azioni tese a rallentare le indagini e a rassicurare tutti sul fatto che l’imputato avrebbe atteso la sentenza definitiva nella villa gardesana di Soiano del Lago.