Biden ' corro per la Casa Bianca e batterò Trump'

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il dibattito "non è stata la mia migliore performance. Da allora ci sono state molte speculazioni. la mia risposta è:" per la presidenza e "vincerò ancora". Lo ha affermato Joea Madison, in Wisconsin, uno degli Stati chiave per la conquista della. "Resto in corsa eDonald", ha aggiunto. "Se fossi troppo anziano non avrei creato più di 15 milioni di posti di lavoro. Salveremo la democrazia - ha precisato -. Sono in Wisconsin per un motivo: è perché vinceremo in Wisconsin. E vi dico come faremo: difenderemo le donne e i diritti al voto". Il dibattito "non è stata una delle mie migliori performance e da quel momento ci sono state molte speculazioni su cosa farà Joe. La mia risposta è:e vincerò ancora - ha messo in evidenza il presidente -.