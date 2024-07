Zenless Zone Zero | Come riscattare i codici

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 4 luglio 2024) Con il lancio di, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Guida per, la quale potrebbe tornarvi utile, se avete intenzione di ottenere delle ricompense gratis, e per l’occasione abbiamo già i primia disposizione che vogliamo riportarvi nell’articolo.inLa procedura perinè molto semplice, dopo aver completato il prologo principale, vi basterà procederesegue: Andate nel menù di pausa (Options su PS5) Cliccate su More Cliccate su Redemption Code Inserite il codice e confermate Idasono:LAUNCH ZZZTVCM ZZZ2024GIFT ZZZFREE100 Ci teniamo a fare due premesse, la prima è che perdovete raggiungere il Livello 5, quindi completate un pò di missioni ed attività per livellare, la seconda è che il codice che promette 100 pullate, seppure viene attivato subito, non vi darà 100 pull da usare nell’immediato, ma delle ricompense extra dal completamento di eventi e missioni.