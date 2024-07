Vergogna Rampini inchioda i media amici di Biden | le vere condizioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Siamo vivendo "un episodio tra i più vergognosi, deprimenti e squallidi nella storia della democrazia americana". Federiconon fa sconti a Joee a tutto il sistema di potere etico legato ai democratici. Il presidente Usa dopo il disastroso confronto tv con Donald Trump - che ora lo surclassa nei sondaggi - non inende fare passi indietro ma nella galassia dem iniziano a levarsi voci che invocano un ritiro della candidatura. "Da circa 48 ore si è creata una grande agitazione soprattutto ad opera didella Casa Bianca come il New York Times, che si danno un gran da fare per convincerea dimettersi - commenta l'editorialista del Corriere della sera a L'aria che tira, su La7 - Era ora, ma dove erano questi signori negli ultimi 4 anni? Lo stato di salute psicofisica diè il segreto di Pulcinella peggio custodito nella storia", attacca il giornalista nella puntata di giovedì 4 luglio del programma condotto da David Parenzo.