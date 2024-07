The River – Le prime crepe del Boss

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 4 luglio 2024) In queste settimane di inizio estate 2024, molti fan italiani di Bruce Springsteen sono rimasti “vedovi” di due grandissimi concerti (siamo sicuri che lo sarebbero stati) nella splendida cornice dello stadio San Siro. In questi stesse settimane estive si sono susseguite importantissime ricorrenze che hanno scandito alcune delle più importanti tappe della carriera del. Ad esempio, cinquanta anni fa, il primo vero successo del, l’album Born to Run, era nel pieno delle sue registrazioni, (compirà i 50 della sua pubblicazione nell’agosto 2025). Ma una su tutte, per ovvie ragioni, si è guadagnata i titoli e gli onori della stampa: il 4 giugno 2024 il più grande successo della sua carriera, l’album più celebre, Born in the U.S.A., ha compiuto quaranta anni.